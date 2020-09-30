Безусловная любовь: Гела Месхи обнародовал редкое фото с дочкой от Екатерины Климовой

34-летний актер Гела Месхи редко делится со своими поклонниками в Сети кадрами из личной жизни. Чаще всего в его микроблоге появляются портретные фото или снимки, сделанные на съемочной площадке, либо на театральной сцене.

Однако на сей раз случай особенный – его дочери от 42-летней Екатерины Климовой Белле исполнилось пять лет. В честь этого события артист отошел от правил и обнародовал в аккаунте Instagram фотографию с наследницей. На ней любимец публики нежно обнимает дочурку, держа ее на руках. И каждый миллиметр этого снимка пропитан отцовским обожанием. Немногословный мужчина и на этот раз обошелся без лишних комментариев, украсив кадр многочисленными смайлами в виде сердечек, что означает безусловную и большую любовь на языке эмодзи.

«Доченька — это любовь на всегда!!!», «Вот она-папина любовь и радость», «Очаровательная принцесса», «Какая лапочка, на маму похожа», — отреагировали на редкий снимок фолловеры.

Напомним, Месхи и Климова разошлись летом прошлого года, прожив в законном браке 4 года.