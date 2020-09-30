«У Коляна дети есть?»: Басков отдыхает на Алтае с девушкой и ребенком

Многие звезды с началом сезона не спешат возвращаться к работе и съемкам. Кто-то предпочел продлить лето и улетел в зарубежные теплые края, а кому-то захотелось посмотреть необъятные просторы родной страны. Певец Николай Басков уже неделю отдыхает на Алтае. Музыкант остановился в окрестностях Телецкого озера – одного из самых красивых водоемов России.

Накануне артист поделился селфи, на котором предстал на фоне Телецкого. Басков не скрывает эмоций – он в восторге от красот природы, окружающих его в этот момент. Но за его спиной виднеются две таинственные особы – девушка с ребенком, которых Басков тщательно закрыл своей спиной. Поклонники тут же начали задавать вопросы, кто это.

«Мы хотим знать, кто скрывается за широкой спиной, Николай», «А что за красотки на заднем плане?», «У Коляна дети есть?», — вопрошают некоторые.

Сам Басков никак не комментирует, кто эти спутницы. И фолловеры предполагают, что артист мог долгое время скрывать от публики семью – жену и дочь.

Напомним, Николай Басков был женат на Светлане Шпигель, в браке, продлившемся 7 лет, у них появился на свет сын Бронислав, которому уже 14 лет. После развода «натуральному блондину» приписывали множество романов, в том числе, с моделью Викторией Лопыревой.