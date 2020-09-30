«Маэстро и его муза»: Владимир Кузьмин с женой отметили гранатовую свадьбу

Певец Владимир Кузьмин в Instagram разместил снимок со своей свадьбы с Екатериной Трофимовой. Торжество состоялось в 2001 году.

«В этот день 29 сентября 2001 года». Владимир Кузьмин

«Какое все-таки прекрасное это чувство — любовь! Горько. С днем свадьбы, Кузьмины! Дальнейшего прочного счастья и любви», «С годовщиной вашу прекрасную пару! Еще столько же будьте рядом, как минимум!» «Как взрослый человек, я могу только порадоваться за столь взрослое количество лет, прожитых вместе! Вы очень гармоничная пара! Будьте счастливы на долгие годы маэстро и его муза!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Владимир Кузьмин после семнадцати лет вместе с женой уходил на непродолжительный срок от нее к любовнице яхтсменке Светлане Карпухиной. Затем он снова воссоединился с супругой. При этом известно, что певец продолжает помогать своей теперь уже бывшей любовнице. В частности, оплачивает для нее съемную квартиру.