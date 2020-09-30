«Ты — крутейшая!»: Влад Топалов поделился очередным нежным кадром в обнимку с Еленой Ильиных

Музыкант выразил огромную признательность всем, кто помогает им с партнершей на «Ледниковом периоде».

Певец Влад Топалов в Instagram в очередной раз признался в чувствах своей партнерше по проекту «Ледниковый период» олимпийской чемпионке Сочи Елене Ильиных.

«Ты — крутейшая! Прям пилетики совсем. Спасибо каждому! Это всегда заслуга каждого из нас с вами! Спасибо судьям за комментарии и оценки. Всех любим и благодарим!»

Влад Топалов

В комментариях отметилась и сама Елена Ильиных: «Ой, какие сегодня были пилетики. Спасибо тебе, самый крутой, самый надежный и самый лучший партнер. Работаем дальше».

Между тем пользователи с новой силой набросились на Топалова, который постоянно размещает снимки с Ильиных на своей страничке. «Я понимаю, что свое мнение нужно оставить при себе, но все же прокомментирую. Не понимаю таких обнимашек. Эти фотки втаптывают в грязь его жену Регину Тодоренко, как женщину».

Напомним, что Ильиных и Топалов участвуют в шоу «Ледниковый период». Проект стартует в начале октября на Первом канале.