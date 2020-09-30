Дикое место: фотограф Пугачевой показал вид из квартиры Николаева на океан в Майами в 1999 году

По словам Романа Родина, за двадцать лет картина кардинально изменилась.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился архивным снимком из квартиры композитора Игоря Николаева. Фотография была сделана в далеком 1999 году.

Надо отметить, что тогда берег Атлантического океана выглядел достаточно диким местом. На фотографии можно увидеть всего несколько пальм на берегу — никаких развлечений. С годами картина, конечно, кардинально изменилась.

«На моем снимке Майами конца девяностых годов! Трудно поверить, что двадцать с небольшим лет назад это было незастроенным довольно диким местом. Кстати, это вид из окна квартиры Игоря Николаева в 1999 году». Роман Родин

Напомним, что Игорь Николаев еще в девяностых годах прошлого века приобрел недвижимость за рубежом в США. Сейчас он большую часть времени проводит в Америке, лишь изредка наведываясь по делам в родную страну. Кстати, ранее к нему достаточно часто приезжала его близкая подруга Алла Пугачева. Правда, в последние годы она перестала летать на самолетах. Примадонна отмечала, что страдает аэрофобией.