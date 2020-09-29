«Было сложно»: Саша Плющенко начал сезон с победы

Саша Плющенко выиграл первый турнир в сезоне. На соревнованиях, посвященных 50-летию спортшколы «Самбо-70» он выступал с программой «Пираты Карибского моря» в первом юношеском разряде. Причем, его соперниками на льду были ребята старше на два и три года. Фотографиями с победного подиума юный чемпион поделился в своем Instagram.

«Первый старт взят! Было сложно, была травма, были ошибки, хотя до травмы форма была лучше! Есть над чем работать!» — написал Плющенко.

На днях Гном Гномыч рассказал, что у него есть счет во французском банке. И все свои расходы, включая нянь, водителей и охранников, он оплачивает сам. Только в прошлом году благодаря рекламе его доход составил 12 миллионов рублей.