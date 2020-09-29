«Вперед к новым целям!»: Тимати запечатлел первые шаги сына от Решетовой

Рэпер Тимати сообщил фанатам счастливую новость — его сынок от модели Анастасии Решетовой, 11-месячный Ратмир, самостоятельно начал ходить. Первые шаги наследника музыкант запечатлел на видео, которым поделился у себя в Instagram.

«Я мечтал запечатлеть первые самостоятельные шаги Ратмира Тимуровича и вот они !!! Вперед к Новым целям сын», — подписал видео счастливый отец.

На кадрах бесстрашно и уверенно догоняет папу с телефоном. За кадром слышится голос Тимура: «Давай-давай-давай! Ура!» — и его радостный смех, когда кроха падает, не справившись с новым навыком.

Месяц назад родители Ратмира объявили о разрыве. Точнее, это официально сделала модель Анастасия Решетова. Девушка написала у себя в аккаунте, что теперь они с Тимати не семья. Но воспитывать сына они будут по-прежнему вместе, и малыш не будет испытывать дефицита в отцовском внимании. Вместе пара была с 2015 года.