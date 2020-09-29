Владимир Конкин рыдал у гроба дочери и не отходил от внучки на похоронах

Актер Владимир Конкин рыдал у гроба дочери — 32-летней Софии — на похоронах на Пятницком кладбище Москвы и все время находился рядом со своей одиннадцатилетней внучкой Алисой. Вместе с артистом также были его друзья и самые близкие родственники.

Как отмечают друзья семьи, Конкин до последнего скрывал от внучки смерть родительницы. В какой-то момент он все-таки решился раскрыть правду, потому что дальше утаивать эту информацию было уже невозможно, да и незачем, сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

«Она спросила: «Где мама». Ей ответили, что не в больнице. И тогда ребенок сказала, что она все поняла, что знает о смерти мамы».

Знакомая Владимира Конкина

Напомним, что 32-летняя София Конкина утонула в бассейне при фитнес-центре. При этом девушка прекрасно умела плавать. Сам Владимир Конкин ранее говорил в беседах с родными, что он не верит в такую смерть наследницы. По его мнению, ее просто могли убить.

Добавим, что София покоится рядом с могилой своей матери. Жена Конкина умерла в 2010 году от рака.