Астропрогноз от звезды: Андрейченко рассказала о периодах «неэффективной Луны» в октябре

Как заверила актриса, в эти моменты не нужно браться за дела, которые направлены на конкретные результаты.

Актриса Наталья Андрейченко в Instagram поделилась свежим астропрогнозом на октябрь. Как она заметила, Луна в этот период будет порой неэффективна. По ее словам, в такие моменты нельзя начинать новые проекты. Всего набралось порядка десяти неблагоприятных периодов.

По уверению Андрейченко, не стоит отправлять важные сообщения, необходимо избегать операций, не нужно устраиваться на новую работу. Также не стоит начинать бизнес и покупать автомобиль, признаваться в любви и оформлять свои отношения в ЗАГСе.

«Хорошо отдохнуть, побыть дома, почитать книгу или послушать музыку, заняться обычными повседневными делами, не требующими особого внимания. Если вы целенаправленно желаете, чтобы что-то не произошло — начните на неэффективной Луне». Наталья Андрейченко

Напомним, что Наталья Андрейченко, которую все помнят по роли Мэри Поппинс, в последнее время увлеклась астропрогнозами. Она, судя по всему, пошла по стопам известного астролога Василисы Володиной.