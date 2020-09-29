Детки-погодки: экстрасенс рассказала, родит ли молодая жена наследников Михаилу Шуфутинскому

Союз шансонье и танцовщицы обещает быть очень счастливым.

Мастер судьбы Арина Ласка поделилась будущим, которое ждет Михаила Шуфутинского и его молодую жену Светлану Уразову. Пара будет очень счастлива, отмечает экстрасенс. Звезды сулят им крепкий и длительный союз.

«В этом браке просматривается двое деток — почти погодки. Светлана дана Михаилу для вдохновения. Как муза, как ангел-покровитель, как подарок Вселенной», — рассказывает Арина Ласка 5-tv.ru.

Она отметила, что союз будет полезен и Михаилу и Светлане.

Для шансонье — это третий брак. О его первой жене Татьяне Ростовой почти ничего не известно, они прожили вместе четыре месяца, а потом расстались. С Татьяной артист не виделся полвека, а недавно она предложила вернуть кольцо, которое принадлежало матери экс-супруга, пишет «ФАН».

Со второй женой Маргаритой Шуфутинской исполнитель прожил в браке 44 года, а в 2015 году женщина скончалась от сердечного приступа. Двое сыновей, которые появились на свет в этом союзе, уже выросли и успели подарить знаменитому отцу семерых внуков.

Новая супруга Михаила Шуфутинского моложе его на 30 лет, у нее есть дочь от предыдущих отношений.