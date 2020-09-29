«Он невероятно аккуратен»: напарница Гарика Харламова по сериалу «Гусар» рассказала о пикантной сцене

В начале октября на телеканале ТНТ состоится премьера — авантюрная комедия «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли. Сюжет завязан на путешествии во времени, когда гусар из 1812 года оказывается гостем из прошлого: в мундире и с усами разгуливает по современным улицам. С ним приключаются самые разные истории, от которых не только удивительно, но и жутко смешно.

Компанию Гарику Харламову составила начинающая актриса Екатерина Радченко. Встречая на своем жизненном пути гусара из прошлого, ее героиня Света не прочь построить с ним совместное будущее. Порталу Teleprogramma.pro девушка рассказала, что в кадре ей выпало сниматься в пикантной сцене с юмористом. И это стало для нее настоящим испытанием.

«Когда дело дошло до съемок, мы встретились в этой сцене с Гариком — оказалось, что он невероятно аккуратен. Он ни разу даже не дотронулся до меня. В сцене есть финальный аккорд, которого я очень стеснялась, меня даже трясло в прямом смысле, потели ладони», — поведала девушка.

Что касается закадрового общения со звездой шоу Comedy Club, то Радченко призналась: с Харламовым очень легко, он постоянно шутит и поднимает настроение.