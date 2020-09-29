«Не дано»: 44-летняя Ксения Громова рассказала, почему у нее нет детей

Как отметила актриса, в этом нет ничего плохого, как, впрочем, и хорошего.

Актриса Ксения Громова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем втором муже, а также о том, почему у нее нет детей. Актрисе сейчас уже 44 года.

«Мы познакомились с моим вторым мужем, когда я маму перевозила в Москву. Надо было документы привести в порядок. Александр сделал документы и потом назначил встречу. Мы вместе уже шесть лет».

Ксения Громова

Ксения Громова отметила, что детей, о которых, она думает ей пока бог не дал. «У нас нет детей. Вовремя, когда дети должны быть, у меня не родился ребенок. У меня по-другому жизнь моя развивалась. Такая жизнь, наверное, тоже имеет право на существование. Не дано. Это неплохо, не хорошо. Это так есть. И ты на своем месте должен достойно с этим жить», — заметила актриса.

Напомним, что Ксения Громова стала широко известна после выхода на экраны в 2009 году картины «Мой муж – гений». За роль в этом фильме она получила премию «Тэфи», как «Лучшая исполнительница женской роли в телевизионном сериале».