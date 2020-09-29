Мирослава Карпович в прозрачных колготках продемонстрировала изящные формы

Мирослава Карпович приняла участие в фотопроекте Сарика Андреасяна «Свобода быть собой». Возлюбленная Павла Прилучного продемонстрировала изящные формы и заставила поклонников гадать относительно скрытых частей тела.

Актриса часто балует подписчиков красивыми снимками. Кадр для проекта «Свобода быть собой» как раз из этого разряда. Мирослава предстала в черных прозрачных колготах и легкой клетчатой накидке с меховой опушкой. Оголенные плечи дают основание полагать, что модель только в нижнем белье (посмотреть фото можно здесь).

Своей работой автор хотел показать неповторимую индивидуальность любой женщины, невзирая на внешность и возраст.

Получилась целая серия прекрасных снимков, которые собраны в выставке на «Флаконе» в пространстве «Куб». Именно туда Карпович пригласила всех своих поклонников, пишет сайт Актуальные новости.

«Быть собой это действительно свобода! Красотка нереальная!», «Вы очень красивая», — отметили в комментариях подписчики.

Кстати, кроме Карпович в фотосессии приняли участие: Зоя Бербер, Софья Зайка, Анна Цуканова-Котт, Ольга Хохлова, Анна Старшенбаум, Катерина Шпица и многие другие.

Ранее в театре, где служит Карпович, рассказали, как она нашла путь к сердцу Павла Прилучного. Все началось со спектакля, где они играли вместе, а после актриса пустила в ход женские штучки, пишет сайт argumenti.ru.