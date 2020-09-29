Дочь Владимира Конкина похоронили на Пятницком кладбище рядом с могилой ее матери

Алла Львовна ушла из жизни в 2010 году от рака.

На Пятницком кладбище Москвы простились с 32-летней дочкой актера, сыгравшего Володю Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя». Отпевание молодой девушки прошло в храме Живоначальной Троицы при кладбище.

Отметим, что София Конкина теперь покоится рядом с могилой своей матери. Жена актера Владимира Конкина Алла Львовна ушла из жизни в 2010 году от рака. Теперь же в дом актера снова постучалась беда.

Добавим, что на прощание с девушкой пришло около тридцати человек. Среди них самые близкие люди Софии, которые дружили с ней при жизни. При этом траурная церемония проходила в закрытом режиме. Всех присутствующих попросили убрать телефоны, сообщает «СтарХит».

Напомним, что дочь Владимира Конкина утонула в бассейне при фитнес-центре. Она прекрасно умела плавать. Позже прошла информация, что в крови девушки был найден алкоголь. Ее возлюбленный исключил, что она выпивала. Сейчас этой историей занимаются следователи. Владимир Конкин не верит, что его наследница сама утонула. По его мнению, ее могли просто убить.