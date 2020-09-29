«Божественная!»: 56-летняя Азиза показала идеальные ноги и тонкую талию в купальнике

Певица Азиза Мухаммедова после отмены свадьбы с бизнесменом Давидом Григоряном из-за его флирта с участницей шоу «Дом-2» отправилась на отдых. Свежими кадрами с курорта звезда поделилась в личном блоге.

«Море позитива всем! Несмотря ни на что!» — подписала она пикантные снимки.

На фото 56-летняя артистка предстает в трех разных купальниках в самых различных ракурсах. И на каждом снимке восточная красавица выглядит восхитительно – талия, стройные ноги поражают своей безупречностью. Внешние данные знойной брюнетки верные почитатели Азизы активно обсуждают в ее аккаунте.

«Божественная! Просто безупречная!», «Азизочка с годами только хорошеет, словно дорогое вино», «Удивительно, но я впервые вижу женщину в таком возрасте, которая выглядит не пошло в купальнике», «Азиза, вы просто красотка неописуемая, при этом сохранили детскую шаловливость, которая вам очень идет», — отметили поклонники.

Напомним, что ее избранник был уличен во флирте с Яной Шафеевой. Исполнительница хита «Милый мой, твоя улыбка» не пожалела свадебного платья за 11 миллионов рублей и отказалась от брака с мужчиной.