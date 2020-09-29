«Довольные, расслабленные и счастливые»: любовница Телегина поделилась милыми кадрами с хоккеистом

Любовница хоккеиста Ивана Телегина Мария Гончар в Instagram поделилась нежными кадрами со своим возлюбленным. Вместе они побывали на конюшне. Девушка опубликовала сразу несколько фотографий из Нижневартовска, на которых они запечатлены с лошадями.

«Довольные, расслабленные и счастливые», — кратко подписала она красивые снимки.

«От фотографий веет теплом, добротой и уютом. Пусть таких моментов в вашей жизни будет, как можно больше», «Гармония во всем. Красивые и счастливые», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Телегин получил возможность увидеться с дочкой от Пелагеи только в присутствии тещи Как отметил адвокат исполнительницы, хоккеист был рад встрече с любимой Таисией.

Напомним, что Иван Телегин сейчас находится в стадии развода со своей женой певицей Пелагеей. Недавно прошли новости от хоккеиста, что якобы исполнительница не дает ему видеться с их общей дочерью Таисией. Впрочем, позже адвокат Пелагеи заявил, что это всего лишь слухи. При этом он отметил, что встречи Телегина с наследницей происходят в доме тещи под ее надзором.