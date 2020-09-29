«Как мило»: Лиза Галкина в ярких брюках с лампасами и лонгсливе с цветком станцевала с отцом танго

Дочь юмориста от Аллы Пугачевой не только хорошо говорит по-французски, но и прекрасно двигается.

Знаменитый телеведущий, шоумен Максим Галкин, регулярно делится новостями из жизни своего семейства. Поклонники обожают и с нетерпением ждут кадры с Аллой Пугачевой и двумя их детьми Лизой и Гарри, которым совсем недавно исполнилось семь лет. Ребята этой осенью пошли в первый класс и с удовольствием посещают школьные уроки.

Не так давно Галкин показал, как Лиза блестяще говорит по-французски, поддерживая беседу. Видео в Instagram шоумена уже посмотрели полтора миллиона зрителей. А на этот раз артист поделился кадрами совместного танца с дочуркой. Лиза станцевала с папой танго, облачившись в любимые брюки с лампасами и лонгслив с большим цветком.

«Как это мило!», «Молодцы!», «Супер отец», «Так приятно смотреть. На такую семью. Пусть у всех девочек будут такие папы», «Это потрясающе трогательно, изумительно! Восторг! Потрясающе», «Милота», «Ничего себе, вот это класс!» — пишут фолловеры.

А на днях Галкин с Гарри и Лизой готовили пиццу. И шоумен поделился не только рецептом вкусного пирога, но и запечатлел весь процесс на видео.