Сын Алибасова остановил развод отца с Федосеевой-Шукшиной и отказался от наследства

В 2019 году Бари Алибасов стал главной звездой телевидения после истории с отравлением жидкость для прочистки труб. Спустя год, он вновь оказался в неприятной ситуации. Его сын Бари-младший заявил, что его отца хотели убить. Якобы Алибасова спаивали, поэтому он попал в больницу в тяжелом состоянии. Он винил во всем дочку Лидии Федосеевой-Шукшиной — Ольгу, которая якобы хотела заполучить роскошную квартиру Алибасова в Москве.

Дошло до того, что Бари-младший стал настаивать на разводе отца с женой. После больницы продюсер вскоре подал на развод. Однако теперь стало известно, что они передумали расторгать брак. По словам близких, супруги снова тепло общаются друг с другом. PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин подтвердил эту информацию, а также отметил, что сын продюсера отказался от наследства. Многомиллионное состояние после смерти звезды получат одаренные дети.

«После передачи, я увидел, насколько Лида все-таки папе важна. Она мне все равно неприятна, но не мне же с ней спать, а папе нравится. Главную опасность для моего имущества представляла Ольга, она могла стать опекуном Лиды и претендовать на наследие отца. Сейчас, после того как я выгнал эту тварь из студии, Лида выгнала дочь из дома. Она возвращается в Египет, где ей и место. Теперь, если Лиде будет хуже, то она будет под присмотром отца и это для меня безопасно. Лида правильно выбрала между отцом и дочерью, а я выбрал между счастьем отца и своей гордостью (в пользу счастья отца). Кроме того, чтобы подкрепить свою позицию, что мне кроме счастья отца от него ничего не нужно, я отказываюсь от наследства в пользу фонда помощи одаренным детям Игоря Сандлера. Наследие отца не только мое, оно всей страны. Поэтому пусть и блага получает вся страна. А так как я часть страны, то и мой одаренный ребенок будет участвовать в развивающих проектах фонда», — пояснил Алибасов-младший.

Напомним, что продюсер вступил в брак с Федосеевой-Шукшиной в 2018 году. Для артистки он стал уже пятым мужем, а для Бари-старшего этот брак шестой.