«Жестко, нервно, но все живы»: самолет с Зарой едва не разбился при заходе на посадку в Томске

Как отметила певица, в тяжелый момент она думала о своих детях и дяде, который ушел из жизни сорок дней назад.

Певица Зара в Instagram сообщила, что самолет, на котором она летела по маршруту Москва-Томск, едва не разбился при заходе на посадку в сибирском городе. Как отметила исполнительница, стюардесса их успокаивала, что все будет хорошо, но волнение все равно не уходило.

«Как ни странно работала связь. Я написала всем близким о том, как я их люблю. Я не могла перестать думать о моих мальчиках, родителях, а если что-то случится. И все время думала о моем любимом дяде Алихане. Мы приземлились. Жестко, нервно, но все же все живы! Спасибо пилотам. Слава Богу». Зара

Как отметила Зара, ее дядя ушел из жизни сорок дней назад. По ее словам, он стал в этот сложный момент ее ангелом-хранителем. Кстати, в аэропорту она встретилась с певицей Ириной Дубцовой. Подруга должна была возвращаться в Москву на этом же самолете. Позже та сообщила, что рейс отменили из-за поломки лайнера.

Напомним, что Зара и Ирина Дубцова в разное время участвовали в проекте «Фабрика звезд». Обе артистки сумели добиться признания и любви своих поклонников.