В объятиях любимого: Ревва обнародовал трогательный снимок с женой

46-летний Александр Ревва не устает признаваться в любви жене Анжелике. На этот раз шоумен опубликовал в своем микроблоге фото, на котором заключил в объятия и нежно поцеловал супругу.

«Девушка! Не подскажете, который час?», — подписал пост телеведущий.

Александр одет в белую рубашку. Шоумен накинул сверху черный джемпер. Ревва приобнял одной рукой супругу за талию с чувством собственника. Жена комика облачилась в белоснежное платье-рубашку, дополнив образ широким черным поясом. Анжелика собрала длинные волосы в высокий хвост, оставив несколько прядей у лица свободными.

больше по теме Мамина принцесса: Горбань опубликовала трогательное фото с дочкой Актриса поделилась семейным снимком в Instagram.

Влюбленные прикрыли глаза, полностью растворившись в романтичном моменте. Снимок растрогал некоторые поклонников Реввы:

«Красивая пара! Отлично выглядите», «Это что такое тут?! Голубки!» — пришли в восторг фанаты.



Бывший участник КВН спросил аудиторию, что ему могла ответить супруга:

«Время любить», «Час радости, время любви», «Время быть вместе навсегда», «Пришло наше время», «Твой час», «Счастливые часов не наблюдают», — поделились вариациями ответа Анжелики на вопрос резидента шоу Comedy Club.

Александр и Анжелика Ревва женаты с 2007 года. Пара воспитывает двух дочерей — Алису и Амелию. Знаменитый юморист старше жены на восемь лет. К моменту знакомства с будущей супругой Ревва уже был известен на всю страну.