«Глаз не оторвать»: Климова в полупрозрачном пеньюаре с кружевом сверкнула шикарной фигурой

С тех пор, как Екатерина Климова стала играть Маргариту в спектакле «Мастер и Маргарита» многие мужчины не могут спать спокойно. Шутка ли – зеленоглазная шатенка предстает на сцене в одной шелковой сорочке и чулках на подвязках.

Актриса знает, что обладает привлекательной внешностью и нередко дразнит своих поклонников игривыми кадрами, появляясь на фото в Instagram то в купальниках, то в домашних халатиках, которые не могут скрыть ее стройных красивых ног.

На этот раз звезда теленовеллы «Бедная Настя» решила очаровать своих фолловеров в Instagram чарующим будуарным комплектом нюдового оттенка, состоящим из шелковой комбинации и полупрозрачного пеньюара в белых кружевах. Екатерина запечатлелась на видео, томно оросив открытую зону декольте духами.