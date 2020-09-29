«Блаженство»: Виторган поделился трогательными кадрами с дочкой Кларой

80-летний актер не скрывает: он души не чает в своих маленьких наследницах.

Актер Эммануил Виторган в Instagram поделился нежной видеозаписью, на кадрах которой он запечатлен с двумя своими наследницами — дочками Этель и Кларой. На записи можно увидеть, как 80-летний актер готовится к «тихому часу», пытаясь уложить на дневной сон младшую дочь. Клара, которой в августе этого года исполнился годик, при этом нежно прижимается к отцу.

Этель сидит чуть поодаль на кровати. Она держит в руках телефон и играет в какую-то игру. Надо отметить, что пожилому актеру уже непросто придумывать развлечения и участвовать в детских шалостях с отпрысками. Он достаточно быстро устает. На видео, к примеру, Виторган с трудом открывает глаза и практически не шевелится. Впрочем, объяснение этому есть. Он участвовал в съемках и, видимо, очень устал.

«После съемок. Блаженство», — заявил актер.

Ранее Эммануил Виторган отмечал, что, возможно, у него еще появятся наследники. Как заявил он в эфире одной из программ, они с Ириной Млодик хотят иметь большую дружную семью. К слову, у артиста есть не только дети от разных браков. Наследники уже подарили Эммануилу Гедеоновичу и внуков.