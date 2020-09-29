«Все на меня сваливала»: Ольга Бузова рассказала о непростых отношениях с сестрой в детстве

По словам телеведущей и певицы, они часто ссорились с Анной.

Певица Ольга Бузова в беседе с телеведущей Татьяной Устиновой для канала ТВЦ заявила, что в детстве они с сестрой не были близкими подругами. Между ними постоянно возникали ссоры по самым разным поводам, что в общем-то неудивительно из-за небольшой разницы в возрасте.

«Я же старшая, поэтому с детства во всем была виновата. Сестра все на меня сваливала, поэтому жаловалась маме. Это очень сильно раздражало. Тогда мы ссорились. Зато сейчас Аня — мой лучший друг и близкий для меня человек». Ольга Бузова

Отметим, что у Ольги и Анны серьезные конфликты возникали не только в детстве. К примеру, было время в прошлом году, когда они не общались на протяжении, как минимум полугода. Тогда сестры вместе улетели на отдых, выкладывали счастливые снимки и видеозаписи в социальных сетях, но домой летели уже разными самолетами.

Позже сестрам все-таки удалось найти точки соприкосновения и помириться. Сейчас они снова не разлей вода и стараются, как можно чаще встречаться друг с другом. К примеру, до пандемии Анна приходила на концерты звездной родственницы.