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Водянова в припыленном платье небесного оттенка предстала на вилле в компании мужа

Топ-модель обнародовала летние кадры из семейного архива.

Водянова в припыленном платье небесного оттенка предстала на вилле в компании мужа
Наталья Водянова. Фото Global look press.

Если вы думаете, что миллионеры не грустят по ушедшему лету и теплым денькам, вы ошибаетесь. Грустят, хотя и могут в любой момент его продлить, отправившись в телые страны. Например, Наталья Водянова, недавно узаконившая отношения с Антуаном Арно, сыном мультимиллиардера Антуаном Арно, опубликовала в личном блоге грустный пост о былом солнечном сезоне.

«Вернись, это лето», — подписала она счастливый фотокадр, сделанный на вилле у друзей.

На снимке она вместе с мужем, сыном Лукасом и верными приятелями весело проводит время на пикнике, угощаясь легкими закусками. Наталья облачилась в припыленное платье-комбинезон с рюшами, отдав предпочтение небесному оттенку.

Ранее, Водянова обнародовала другое фото. На нем она запечатлена в домашней обстановке в халате винного цвета. Звезда присела отдохнуть на диван вместе с новоиспеченным мужем.

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