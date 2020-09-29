Водянова в припыленном платье небесного оттенка предстала на вилле в компании мужа

Если вы думаете, что миллионеры не грустят по ушедшему лету и теплым денькам, вы ошибаетесь. Грустят, хотя и могут в любой момент его продлить, отправившись в телые страны. Например, Наталья Водянова, недавно узаконившая отношения с Антуаном Арно, сыном мультимиллиардера Антуаном Арно, опубликовала в личном блоге грустный пост о былом солнечном сезоне.

«Вернись, это лето», — подписала она счастливый фотокадр, сделанный на вилле у друзей.

На снимке она вместе с мужем, сыном Лукасом и верными приятелями весело проводит время на пикнике, угощаясь легкими закусками. Наталья облачилась в припыленное платье-комбинезон с рюшами, отдав предпочтение небесному оттенку.

Ранее, Водянова обнародовала другое фото. На нем она запечатлена в домашней обстановке в халате винного цвета. Звезда присела отдохнуть на диван вместе с новоиспеченным мужем.