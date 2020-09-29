«Можно же как-то оживить»: внучка Владимира Конкина попросила отвезти ее в морг к маме

Одиннадцатилетняя Алиса до сих пор не может поверить, что родительница ушла из жизни.

Одиннадцатилетняя внучка актера Владимира Конкина Алиса попросила родных отвезти ее в морг к маме. Девочка не верит, что родительница ушла из жизни. Об этом рассказал друг именитого артиста — президент регионального фонда МВД Алексей Лобарев.

«Говорит: «Мама, как же так! Может быть, она просто болеет? Давайте я приеду, буду за ручку ее держать. Она в морге лежит, я знаю. Когда люди умирают, они попадают в морг. Но я могу рядом сесть и держать ее за ручку. Можно же ее как-то оживить». И все молчат, а что тут скажешь…».

Алексей Лобарев

Как отметил Лобарев непросто приходится в эти страшные дни и самому Конкину. Сначала он считал, что его разыгрывают мошенники, которые таким способом хотя выудить деньги у семьи. Когда же понял, что дочери действительно нет в живых, то перестал есть и пить. Кстати, с кем будет жить 11-летняя Алиса до сих пор не ясно. Отец ребенка давно пропал из жизни семьи, алименты никогда не платил, сообщает «СтарХит».

Напомним, что 32-летняя София Конкина утонула в бассейне при фитнес-центре. При этом, к примеру, сам актер не верит, что это несчастный случай. Конкин думает, что его наследницу убили и просит правоохранительные органы разобраться в этой странной истории. Актер отмечал, что его дочка всегда прекрасно плавала.