«Страшно, обидно, и не понимаешь, за что»: Бузова рассказала, как в детстве ей измазали лицо смолой

Ольга Бузова сегодня – одна из самых популярных артисток на эстраде. Девушка всего добилась сама благодаря упорству и трудолюбию, а также высокой работоспособности. В своем новом интервью на телеканале ТВЦ, в программе Татьяны Устиновой «Мой герой» поющая телеведущая поведала о том, как начинался ее творческий путь. Девушка с самого детства мечтала быть актрисой и делала все для того, чтобы осуществить свое желание.

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Бузова у себя в классе была очень активной, заметной и яркой девочкой. Но ей не удалось избежать травли. Певица рассказала, что столкнулась с детской ненавистью в тринадцать лет:

«Одна девочка не из нашей школы ловила меня, ломала меня и ставила на лице метку черной смолой и говорила мне: «Ты помеченная». Я очень сильно ее боялась и говорила маме, давай переедем. А она отвечала: «Нет, ты умей отвечать». Поэтому я знаю такое, когда тебя уже в детстве ненавидят. Страшно, обидно, ты не понимаешь, за что», — высказалась Бузова.

Телезвезда отметила, что всегда все воспринимала очень близко к сердцу, и многое ее ранило. Хоть ей и удалось отрастить какой-то панцирь от ударов извне, и она старается не обращать внимание на обиды, они все равно ее ранят. «Мне не может быть все равно, — призналась Устиновой Бузова. Но заметила: «Я поняла одну вещь: я не могу нравиться всем, и это нормально».