«Он громадный и очень тяжелый!»: Асмус призналась, что едва донесла огромный букет до гримерной

На днях актриса приняла участие в постановке спектакля «Дачники» под руководством Евгения Марчелли.

В театре Ермоловой состоялась премьера спектакля «Дачники» по одноименной пьесе Горького. Режиссер ставит пьесу уже в третий раз: Евгений Марчелли возвращается к произведению каждое десятилетие. В постановке приняли участие Кристина Асмус, Стася Милославская и Дарья Мельникова.

Бывшая жена Гарика Харламова впечатлила зрителей игрой в спектакле. Актрисе вручили огромный букет, который Асмус с трудом донесла до гримерной. Цветы оказались больше, чем сама Асмус:

«Я в первый раз ухожу со сцены и просто не могу унести букет. Он громадный и очень тяжелый!» — призналась удивленная артистка.

Ранее в своем микроблоге Кристина Асмус рассказала подписчикам о том, что заболела и потеряла голос. Накануне премьеры это оказалось очень не кстати. Также артистка выразила свою благодарность поклонникам за поддержку и неожиданно большой букет цветов. По мнению актрисы, спектакль прошел на «ура»: