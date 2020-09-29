«Не знаю, что будет дальше»: Шаляпин объяснил, почему его роман с миллионершей подходит к концу

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что его роман с сорокалетней миллионершей Таней из Канады, судя по всему, постепенно подходит к концу. Он не имеет возможности встречаться из-за ограничительных мер с женщиной.

«Сейчас я могу улететь в Канаду только через Турцию и Америку. Канада вообще скоро закроет границы. Трудно очень летать, ездить. Не то сейчас время. Я пока не могу сказать, что у нас закончились отношения. Я не знаю, что будет дальше. Мы пока на телефоне, но я не поминаю, что делать дальше. Чисто физически. Мы все заложники этой ситуации. Но я не пропаду». Прохор Шаляпин

Ранее бывшая жена Шаляпина бизнесвумен Лариса Копенкина говорила, что верит в примирение музыканта и миллионерши. По ее словам, милые бранятся – только тешатся.

Напомним, что Прохор Шаляпин, по слухам, получил в подарок от своего заокеанской любви квартиру в Москве. Кроме того, именно она, как поговаривают, оплачивала их совместную поездку по заграничным странам во время романтического путешествия в прошлом году.