Юрий Башмет в состоянии средней тяжести доставлен в больницу с коронавирусом

Дирижер Юрий Башмет вместе с женой Натальей доставлены в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести. Им поставлен диагноз – коронавирус. Как отметили врачи, которые сейчас следят за состоянием звезды и его супруги, у дирижера сильнейшая одышка, развивается пневмония.

Отметим, что на 4 октября был запланирован большой концерт Башмета в Зарядье, теперь он под угрозой срыва. В ближайшее время организаторы сообщат, что делать людям, которые приобрели билеты, сообщает телеграм-канал Mash.

Добавим, что Юрию Башмету в этом году исполнилось 67 лет. Он находится в силу своего возраста в так называемой группе риска по коронавирусу.

Напомним, что Юрий Башмет – народный артист СССР. В 2008 году он был удостоен престижной американской музыкальной премии «Грэмми». Кстати, жена Башмета по профессии скрипачка. У них в семье двое детей – дочь Ксения, которая стала пианисткой и сын Александр. Он выбрал профессию экономиста.

Позже представители русского концертного агентства подтвердили, что у Юрия Башмета действительно коронавирус.