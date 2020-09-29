«Мне все завидовали»: Ксения Громова рассказала об ухаживаниях Александра Домогарова

Актриса Ксения Громова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила во время разговора с ведущим Борисом Корчевниковым об ухаживаниях актера Александра Домогарова. Вместе они играли в сериале «Марш Турецкого – 3».

«Однажды в гримерку костюмер принесла мне цветы и сказала, что это мне просили передать. При этом так тихонько добавила: «Это от Домогарова, но я тебе ничего не говорила». Я ехала со съемки в тот день, как Иннокентий Смоктуновский. Вся довольная». Ксения Громова

Как добавила актриса, ее буквально измучили сценами в «Марше Турецкого – 3». «Ходили слухи о нашем романе. Мне все завидовали. Это говорили злые языки», — добавила актриса.

Напомним, что Ксения Громова стала широко известна после выхода на экраны в 2009 году картины «Мой муж – гений». За роль в этом фильме она получила премию «Тэфи», как «Лучшая исполнительница женской роли в телевизионном сериале».