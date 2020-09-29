«Тромб оторвался»: первый муж Ксении Громовой умер в 45 лет

Актриса Ксения Громова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала ведущему Борису Корчевникову о своем первом муже. В этом браке она не нашла счастья.

«Это был человек из дружеской компании. У меня с ним началась жизнь с нового листа. У меня появились новые друзья, новый город. Я пришла к друзьям в гости и там встретила своего первого мужа. Так возникло чувство между нами. Мы как-будто оказались из одной песочницы. Искорка прошла. По профессии он был дизайнером полиграфии». Ксения Громова

Как отметила актриса, счастья в первом браке она не обрела. «У нас была безответственная любовь. Мы были молоды и инфантильны, как щенки влюблены друг в друга. Мы не отдавали отчет, что происходит. Жили как какие-то бабочки. Навалились на нас и бытовые вещи. Разборок не было. Мы мирно разошлись. Да и роман у меня случился на стороне. Некрасиво, конечно, получилось. Потом я узнала, что Павел болел. Вскоре у него тромб оторвался. Ему было всего 45 лет, когда он умер», — заметила Громова.

Напомним, что Ксения Громова стала широко известна после выхода на экраны в 2009 году картины «Мой муж – гений». За роль в этом фильме она получила премию «Тэфи», как «Лучшая исполнительница женской роли в телевизионном сериале».