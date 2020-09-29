«Денег из-за кризиса не так много»: Поргина пожаловалась на низкие заработки за участие в ток-шоу

Вдова актера Николая Караченцова — Людмила Поргина пожаловалась, что на телевидении в последнее время стали мизерные заработки за участие в ток-шоу. Ее расстраивает этот факт, но ничего поделать с этим она, конечно, не в состоянии.

«Денег сейчас из-за кризиса на телевидении не так много. Поэтому ставки у артистов понизились. Но у меня и пенсия хорошая. Всем народным и заслуженным артистам полагается надбавка в тридцать тысяч рублей ежемесячно. Мне хватает». Людмила Поргина

Как заверила Людмила Поргина, она участвует в ток-шоу вовсе не из-за денег. Ей просто приятно встречаться с актерами и режиссерами, которых она давно знает. По словам Поргиной, когда она ухаживала за больным мужем, то была лишена возможности ходить на шоу из-за нехватки времени. Сейчас все в ее жизни изменилось, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Людмилу Поргину в тусовке шоу-бизнеса порой называют «веселой вдовой». После смерти мужа она призвала всех на его поминках веселиться. По ее словам, Караченцов едва ли хотел, видеть друзей и родных в глубоком трауре.