Модный прием: Загитова примерила джинсы клеш с высокой посадкой, визуально удлинив ноги

Александр Васильев на своем шоу именно так предлагал женщинам вытягивать силуэт.

Алина Загитова устроила фотосессию в городском стиле, получившимися кадрами фигуристка поделилась в личном блоге. Брюнетка запечатлелась на ночных улицах в объемной рубашке в клетку, тренд на которую сохранился и в нынешнем сезоне, а также в джинсах из классического денима.

И вот — новые снимки. На них олимпийская чемпионка предстает в молочной рубашке, согласно последним трендам заправленной только с одного края. А также в джинсах с завышенной талией, расклешенных от колен. Именно на такие брюки советовал обратить внимание Александр Васильев, поскольку они зрительно удлиняют силуэт, делая женскую фигуру стройнее.

Новый образ звезды российского льда также пришелся по вкусу ее поклонникам.