«Моя первая квартира»: Костенко купила апартаменты в Москве в элитном жилом комплексе

Стоимость жилья здесь начинается от семи миллионов рублей за однокомнатную квартиру.

Жена футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко в Instagram сообщила, что приобрела в Москве новую квартиру. Недвижимость расположена в элитном жилом комплексе «Кутузов Grad II». Сколько комнат в ее апартаментах она пока не сообщила.

В то же время на официальном сайте застройщика указаны цены на недвижимость. К примеру, за однокомнатную квартиру придется отдать от семи до 11 миллионов рублей. «Двушки» стоят 15-17 миллионов. Пятикомнатные апартаменты — от тридцати миллионов рублей.

«Самая лучшая инвестиция в будущее — это покупка собственного жилья. Любой человек со мной согласится. Моя первая квартира. Здесь и слов-то никаких не нужно, только эмоции. Счастлива, рада и очень собой горжусь. Выбор есть всегда!» Анастасия Костенко

Отметим, что Анастасия Костенко вместе с мужем сейчас живет в столице Татарстана Казани. За команду из этого города играет ее любимый. Модель не захотела надолго разлучаться с футболистом и на время переехала из их общего дома в Подмосковье.