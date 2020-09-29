«Как вам образ?»: двойник Бузовой отрезал волосы и потерял былое сходство с кумиром

Двойник Ольги Бузовой, ворвавшийся в Сеть под псевдонимом Небузова, решился на бьюти-эксперимент, из-за которого больше не выглядит, как копия своего кумира.

Мужчина (А он утверждает, что принадлежит именно к сильной половине человечества, — Прим. ред.) ради сходства с ведущей «Дома-2» ранее пошел на радикальные меры: увеличил скулы, убрал кадык, сделал более пухлой верхнюю губу, удалил горбинку с носа. По крайней мере, так утверждает он сам. По этому поводу до сих пор ведутся споры в Сети, поскольку уж очень женственно выглядит двойник певицы.

Небузова также пристально следит за имиджем артистки и старается изменяться вместе с ней, окрашивая соответственно волосы, примеряя разные парики и делая укладки. Но в этот раз блогер пошел в разрез с нынешним образом певицы. Сейчас у возлюбленной блогера Давида Манукяна длинные прямые русые волосы. И, вместо того, чтобы нарастить такие же, загадка-мужчина коротко обрезал их.

«Как вам мой новый образ, мои хорошие? Очень интересно ваше мнение, пишите в комментариях», — спросил он своих подписчиков.