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Звездный гость

«Когда вышел в декретный отпуск»: Меньщиков «прибавил» себе на фото несколько десятков килограммов

Фанаты с трудом признали в грузном мужчине звезду шоу «Дом-2».

«Когда вышел в декретный отпуск»: Меньщиков «прибавил» себе на фото несколько десятков килограммов
Меньщиков стал малоузнаваем, прибавив себе десятки килограммов. Фото: Globallookpress.com

Звездный участник шоу «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram разместил два кадра. На одном снимке он показал, как выглядит сегодня, а вот на втором шоумен «прибавил» с помощью фотошопа себе несколько десятков килограммов и стал малоузнаваем.

«Когда вышел в декретный отпуск. Мы счастливы».

Степан Меньщиков

«Толстенький вы очень симпатичный», «Тебе на самом деле очень хорошо с такой роскошной мордой», «Ну, Степан, ну, красавчик. Вы, конечно, малоузнаваемы на втором фото», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Степан Меньщиков недавно в очередной раз стал счастливым отцом. Его жена Ангелина Монах подарила ему дочку. Шоумен отмечал, что безумно счастлив рядом со своей любимой женой. Кстати, они ранее вернулись на проект «Дом-2», где сегодня являются одними из главных звезд. Как известно, Меньщиков «старичок» телестройки. На шоу он был еще во времена участия в телепроекте Ольги Бузовой и Алены Водонаевой.

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Алена ВодонаеваАнгелина МонахОльга БузоваСтепан МеньщиковШоу "Дом-2"