Васильев предупреждал: Корикова примерила пальто оверсайз, рисунок которого полнит

О том, что клетка полна сюрпризов ранее рассказывали на Первом канале.

48-летняя Елена Корикова опубликовала редкое фото в личном блоге. Актриса запечатлелась в автомобиле по пути в строительный магазин.

«Для тех, кто соскучился, напоминаю о себе. Сегодня, по дороге в «Леруа». Надеюсь, у вас все отлично!» — коротко подписала она кадр.

Звезда примерила теплую набивную шляпу со стежкой оливкового цвета и пальто с крупной контрастной клеткой на светлом фоне с накладными карманами. Об этом принте ранее рассказывал Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Он предупреждал женщин, что подобный рисунок увеличивает зрительно в объемах любую женщину.

Не секрет, что Корикова крайне редко публикует в микроблоге свежие снимки. Актриса стала известна благодаря ярким ролям в кино и съемкам в исторической теленовелле «Бедная Настя».