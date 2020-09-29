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Васильев предупреждал: Корикова примерила пальто оверсайз, рисунок которого полнит

О том, что клетка полна сюрпризов ранее рассказывали на Первом канале.

Васильев предупреждал: Корикова примерила пальто оверсайз, рисунок которого полнит
Елена Корикова. Фото Global look press.

48-летняя Елена Корикова опубликовала редкое фото в личном блоге. Актриса запечатлелась в автомобиле по пути в строительный магазин.

«Для тех, кто соскучился, напоминаю о себе. Сегодня, по дороге в «Леруа». Надеюсь, у вас все отлично!» — коротко подписала она кадр.

Звезда примерила теплую набивную шляпу со стежкой оливкового цвета и пальто с крупной контрастной клеткой на светлом фоне с накладными карманами. Об этом принте ранее рассказывал Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Он предупреждал женщин, что подобный рисунок увеличивает зрительно в объемах любую женщину.

Не секрет, что Корикова крайне редко публикует в микроблоге свежие снимки. Актриса стала известна благодаря ярким ролям в кино и съемкам в исторической теленовелле «Бедная Настя».

«Лена, вы такая хорошенькая, почаще выставляйте свои фото», «Леночка, солнышко, как же вы прекрасны!», «Само очарование, такая нежная», «Редкой красоты девушка», — написали фолловеры.

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