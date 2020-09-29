«Злостный нарушитель»: Дмитрий Тарасов запечатлелся с телефоном в руках за рулем машины

Пользователи осудили футболиста, который порассуждал о целевом наборе в вузы.

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов подвергся критике своих подписчиков. Бывший муж певицы Ольги Бузовой в Instagram разместил кадр, на котором он сидит за рулем автомобиля с телефоном в руках. Судя по сконцентрированному взгляду спортсмена, машина в этот момент находилась в движении. Рядом позировала нынешняя жена футболиста — модель Анастасия Костенко с собачкой на руках.

В своем посте Тарасов порассуждал о целевом наборе в вузы и о том, как достичь успеха в профессиональном плане.

«Каждый праздник День учителя вспоминаю свои школьные годы. Вы помните все своих одноклассников? А кто кем стал? Столько историй, когда учился на одну специальность, а из-за нехватки мест устроился на другую и все, талант пропал». Дмитрий Тарасов

«Злостный нарушитель правил дорожного движения», «Очень ответственный вы человек, Дмитрий. Как можно ехать за рулем с телефоном в руках», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко родители двух дочек. Кроме того, у футболиста есть еще одна наследница. Ангелина появилась в первом браке спортсмена, ей одиннадцать лет.