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«Деловая колбаса»: Навка нарядила дочку в красную юбку солнце и черный жакет с рюшами

В таком виде шестилетняя Надя прогулялась по супермаркету.

«Деловая колбаса»: Навка нарядила дочку в красную юбку солнце и черный жакет с рюшами
Татьяна Навка. Фото Global look press

Татьяна Навка взяла с собой на шопинг шестилетнюю дочь Надю. Малышка выглядела в супермаркете, как самая опытная покупательница, решительной походкой вышагивая по торговым рядам.

Фигуристка облачила девочку в красную юбку-солнце, белые колготки и черный жакет, рукава которого были украшены рюшами. На ногах у Нади оказались кроссовки в тон одежде, а волосы девочки родительница собрала в изящный клубок на затылке.

Судя по всему, спортсменка сама удивилась динамичному поведению наследницы. Видео с ее твердой походкой она шутливо подписала в личном блоге: «Деловая колбаса».

Отметим, что у 45-летней Татьяны есть также старшая дочь Александра. Она появилась в браке с Александром Жулиным в 2000 году.

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