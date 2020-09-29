«Деловая колбаса»: Навка нарядила дочку в красную юбку солнце и черный жакет с рюшами

Татьяна Навка взяла с собой на шопинг шестилетнюю дочь Надю. Малышка выглядела в супермаркете, как самая опытная покупательница, решительной походкой вышагивая по торговым рядам.

Фигуристка облачила девочку в красную юбку-солнце, белые колготки и черный жакет, рукава которого были украшены рюшами. На ногах у Нади оказались кроссовки в тон одежде, а волосы девочки родительница собрала в изящный клубок на затылке.

Судя по всему, спортсменка сама удивилась динамичному поведению наследницы. Видео с ее твердой походкой она шутливо подписала в личном блоге: «Деловая колбаса».

Отметим, что у 45-летней Татьяны есть также старшая дочь Александра. Она появилась в браке с Александром Жулиным в 2000 году.