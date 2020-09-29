Солнцев сообщил, что Глюк’oZa ищет себе «круглосуточную рабыню» за 35 тысяч рублей в месяц

Шоумен Рустам Солнцев, который стал известен после своего участия в шоу «Дом-2», в Instagram сообщил, что певица Глюк’oZa ищет себе в помощники персонального ассистента. Среди требований, которые, как уверяет Солнцев, выдвинула звезда – хладнокровие и низкий уровень впечатлительности.

«Уж что-что, а впечатлять (не талантом, конечно) некоторые наши звезды умеют. Глюкоза ищет себе круглосуточную рабыню за рекордные 35 тысяч рублей в месяц! А за какие бы деньги пошли бы вы работать персональным ассистентом к поп-звезде?» Рустам Солнцев

«Ну, пока она ищет — сама всему и научится», «Аттракцион наслышанной щедрости от Глюк’oZa, которая, судя по всему, берега попутала», «С таким заочным отношением к персоналу – ни за какие деньги. Пусть сама все делает», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что певица Глюк’oZa – счастливая мама двух дочек. Лиде в этом году исполнилось 13 лет, а Вере – девять. Исполнительница уже много лет замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Пару не раз разводили журналисты, но исполнительница постоянно опровергала слухи и домыслы.