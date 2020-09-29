«Лицо не изменилось»: Шпица поделилась детской фотографией с родителями с отдыха на море

Актриса Катерина Шпица в Instagram разместила редкий снимок из своего детства. На фотографии она находится на отдыхе с родителями на море. Шпице на снимке не больше восьми лет. Она счастлива с любимыми людьми.

«Папа, смотри, что нашла! И пусть так будет долго-долго! С днем рождения! Люблю». Катерина Шпица

«Лицо совсем не изменилось», «Здоровья папе и всей семье. И пусть так будет долго-долго», «Какое радостное и позитивное фото. Хотелось, чтобы так у вас было всегда», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Катерина Шпица родилась в Перми. Вскоре вместе с родителями она перебралась в Инту. Это республика Коми. В детстве она училась в экспериментальной французской гимназии с углубленным изучением иностранных языков. Летом вместе с родителями будущая звезда часто ездила на море. Позже Катерина Шпица поступила на юридический факультет Пермского государственного университета. Отметим, что ее мама Галина Федоровна Карповская по профессии как раз адвокат. Правда, сама Шпица предпочла попробовать себя в качестве актрисы и, надо признать, как показали годы, преуспела в этом направлении.