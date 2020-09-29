«Очень соскучилась по мужу»: Машкова разместила редкий кадр с музыкантом Слободяником

Как отметила актриса, пора ей уже возвращаться в Америку к любимому человеку.

Актриса Мария Машкова в Instagram разместила редкий кадр со своим мужем пианистом Александром Слободяником-младшим. На фотографии она запечатлена вместе с любимым человеком, который при этом разговаривает по телефону.

«Проснулась с чувством, что очень соскучилась по мужу (невероятно приятное ощущение спустя 12 лет совместной жизни) и еще жутко захотелось инжира (идеальный тайминг — ибо сезон). Вышла в магазин — инжира не нашла. Пора возвращаться к мужу и детям. Саш, найди к моему возвращению инжир. Можешь?» Мария Машкова

«Какие вы классные. Любовь творит чудеса», «Маша, возвращайтесь к мужу и дочкам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Машкова приезжает в Россию на съемки, а вот ее семья уже давно обосновалась в Америке. Александр Слободяник – младший достаточно известный музыкант, который выступает в ведущих залах США.