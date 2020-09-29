«Мия!»: дочь Александра Серова сообщила, что стала мамой

27-летняя наследница Александра Серова — Мишель сделала 66-летнего народного артиста дедом. Радостную новость брюнетка сообщила в личном блоге.

«С днем рождения, дочка Мия! Мы с папой тебя очень ждали!» — написала она в Instagram.

Напомним, девушка вышла замуж за бизнесмена Романа в мае 2019 года. С ним она познакомилась у своих друзей и уже через год пошла с мужчиной под венец. Ее знаменитый папа не скрывал — он не очень рад этому союзу. Певец никак не мог смириться с тем, что его наследница вступила во взрослую жизнь. Однако спустя время Александр нашел в себе силы признать и принять супруга дочери.

С мамой Мишель акробаткой и мастером спорта Еленой Стебеневой Серов прожил почти 20 лет. Развелись они в 2010 году. Свою дочь они назвали французским именем в честь сразу двух актрис — Пфайффер и Мерсье. А вот имя Мия в настоящий момент совсем не выглядит экзотичным. Так же зовут дочку Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, Риты Дакоты и Влада Соколовского, Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.