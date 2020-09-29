Уикенд с сыном: Евгений Миронов впервые вышел в свет со своим отпрыском

Один из самых популярных актеров современности Евгений Миронов, к разочарованию его поклонников, отличается своей немногословностью там, где речь заходит о личном. Чем он живет, кого любит – всегда остается тайной за семью печатями.

Тем не менее, не так давно стало известно, что у 53-летнего мужчины есть сын. И, поскольку артист не был женат и в компании дам не замечался, некоторые информационные каналы заговорили о том, что ребенка родила ему суррогатная мама. Однако Евгений ни разу не прокомментировал этот слух. А вот скрывать своего сына от широкой публики Миронов перестал, пишет КП.

Накануне он предстал в компании племянников и наследника на премьере мультфильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна». Оказалось, что мальчика зовут Петей. Назван он в честь деда, отца мамы худрука Театра Наций, на вид ему уже лет шесть и от коллег своего наследника Евгений не прячет и даже берет его с собой на работу. К примеру, малыш появлялся в студии во время озвучивания отцом персонажа по имени Веня, крысы из мультфильма про Белку. Ребенок не только наблюдал за процессом, но и выступал соавтором ленты. Именно он, сообщил «Собеседник», придумал яркую фразу, которая звучит в мультике: «Монстр — малявка!»