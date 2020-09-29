«Раскрыта жесткая тайна»: жена Костюшкина не стала молчать, увидев «голые» танцы мужа с Тарзаном под песню Королевой

Тарзан и Стас Костюшкин опубликовали в социальных сетях игривое видео. Обнажив свои рельефные торсы, они устроили танцы перед камерой.

При этом бывший участник дуэта «Чай вдвоем» предпочел песню Наташи Королевой «Маленькая страна», а Глушко — хит своего партнера «Женщина, я не танцую». Напомним, в ней Стас категорически заявляет, что у него «нормально с ориентацией».

«Именно так в природе и общаются между собой альфа-самцы», — подписал кадр Костюшкин.

Под видео он поставил хештеги: #альфасамцы и #ветераныстрипа.

Одной из первых на откровенно провокационный ролик отреагировала супруга 49-летнего брюнета — Юлия Костюшкина.

«Все раскрыта самая жесткая тайна шоу-биза: Тарзан и Костюшкин, вы пара, вы пара, вы пара», — шутливо обозначилась девушка в комментариях.

Не удивительно, что и видео, и высказывание возлюбленной Стаса вызвали бурную реакцию у аудитории. При этом на комментарии фолловеров возлюбленная музыканта отвечала в том же духе, не отступая от принятой позиции.

«Ну так он гей, а я жесткая лесба», — к примеру, высказалась она.

И только смеющийся смайл намекал на то, что бывшая ведущая шоу «Я худею» просто подшучивает над хейтерами.

Отметим, что Юлия и Стас воспитывают двух сыновей, 13-ти и четырех лет. Это третий брак Костюшкина. Во втором у него тоже родился сын, сейчас ему 17 лет. А вот его ранние первые отношения не оставили наследников. Сергей Глушко и Наташа Королева тоже воспитывают сына, которому 18 лет.