«Я только недавно узнала, что Андрей заболел»: звезда сериала «СашаТаня» рассказала о самочувствии своего коллеги

Ранее Валентина Рубцова поделилась с порталом Teleprogramma.pro своим отношением к введению ограничительных мер. Актриса призналась, что сама строго соблюдает все карантинные правила, и осуждает тех, кто этого не делает. Артистка сказала, что не может даже представить себе, что будет с киноиндустрией, если случится вторая волна распространения CoViD-19.

Оказалось, что партнер Валентины Рубцовой по сериалу «СашаТаня» Андрей Гайдулян болен коронавирусом. Из-за этого съемки продолжения сериала приостановлены. Знаменитость рассказала, как себя чувствует артист, а также о мерах безопасности на съемочной площадке.

«Я только недавно узнала, что Андрей заболел. Мы с ним не пересекались, я его еще не видела. Он себя хорошо чувствует, я с ним общалась. Его болезнь протекает в легкой форме. Может быть, на следующей неделе сможем приступить к съемкам. Когда я звонила, у него уже был 12-13 день больничного, все уже нормально, но мы решили перестраховаться и дождаться отрицательных тестов».

Съемочная группа сериала «СашаТаня» строго соблюдает масочный режим и регулярно сдает анализы, однако от болезни никто не застрахован: