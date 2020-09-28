«Масочный режим необходим!»: Рубцова высказалась о новых мерах из-за коронавируса

Валентина Рубцова рассказала редакции портала Teleprogramma.pro о том, как она пережила первую волну коронавируса, и почему оказалась возможной вторая. Артистка считает, что всему виной — отсутствие дисциплины у россиян:

«Масочный режим необходим. Особенно в закрытых помещениях. Я поддерживаю ограничительные меры и поддерживала их всегда. Я ни в коем случае не снимала маску в закрытых помещениях. То, что я наблюдала вокруг, меня, конечно, шокировало — ситуация выходила из под контроля, и народ как-будто существовал в какой-то параллельной реальности без CoViD-19. Все подумали в какой-то момент, что все закончилось».

На вопрос о том, как Рубцова относится к введению мэрией Москвы новых ограничений, актриса ответила, что считает необходимым соблюдение мер безопасности:

«Мы должны защищать пожилых людей. Я надеюсь, что не будет таких строгих мер. Мне очень хочется, чтобы пожилые люди смогли просто спокойно выходить из дома. Конечно, нужно защищаться, нужно надеть маску, и ограничить какие-то контакты. Невозможно граничить все и всех закрыть, это мы уже переживали».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения для предотвращения распространения вируса CoViD-19, в том числе порекомендовал людям пенсионного возраста по возможности оставаться дома, а крупным компаниям перевести работников на удаленку.