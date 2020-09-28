«Как мы будем выживать?»: жена Костюшкина переживает из-за возможного режима изоляции

В конце марта этого года в России были предприняты меры по защите от пандемии коронавируса. Жителям городов пришлось три месяца провести на самоизоляции. Лишь в середине июня карантин был снят в Москве, а также в других городах. Не успели граждане вернуться к привычной жизни, как настала осень и кривая роста заболевших снова неприятно удивила взлетом. Мэр столицы Сергей Собянин уже объявил об очередных ужесточениях.
С недавних пор пожилые люди вновь должны находиться дома. Пока никому не блокируют социальные карты для проезда, как было ранее. Однако тем, кто старше 65 лет, рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Также в Москве начали отменять светские мероприятия. Корреспондент портала Teleprogramma.pro связался с Юлией Костюшкиной, женой певца Стаса Костюшкина, которая ведет активный образ жизни, растит двоих сыновей, участвует в разных проектах. У спортсменки и танцовщицы поинтересовались, нужно ли снова вводить самоизоляцию.
«Я не скажу, нужна ли. Я надеюсь, что ее не будет. И тут не должно быть удивления: почему? Потому что мы лишились работы, потому что артисты оказались в самой не защищенной категории граждан. Мы живем от концерта до концерта, от проекта до проекта.
И когда в один день всех сажают на карантин, никто не хочет ни веселиться, ни проводить мероприятия, ничего. Сколько уже об этом сказано. Из последнего, Розенбаум об этом круто заявил и сказал: «Нам-то что делать? Нам откуда брать деньги?».
У нас еще есть коллективы, которые помогают нам работать: танцоры, гримеры, костюмеры. Это огромный класс профессий, который объединяется ради одного проекта. Когда у всех хорошо, почему-то никто не зовет учителей вести мероприятия, а танцевать людей из других профессий.
На юбилеи, праздники зовут профессионалов. А когда все это случилось, то про нас забыли. Как хотите, так и выживайте. Я очень надеюсь, что второй волны не будет, потому что как мы будем выживать, никто не в курсе», — высказалась Юлия.