«Как мы будем выживать?»: жена Костюшкина переживает из-за возможного режима изоляции

Юлия Костюшкина в беседе с порталом Teleprogramma.pro объяснила, почему не хочет снова сидеть дома в условиях карантинных каникул.

В конце марта этого года в России были предприняты меры по защите от пандемии коронавируса. Жителям городов пришлось три месяца провести на самоизоляции. Лишь в середине июня карантин был снят в Москве, а также в других городах. Не успели граждане вернуться к привычной жизни, как настала осень и кривая роста заболевших снова неприятно удивила взлетом. Мэр столицы Сергей Собянин уже объявил об очередных ужесточениях.

С недавних пор пожилые люди вновь должны находиться дома. Пока никому не блокируют социальные карты для проезда, как было ранее. Однако тем, кто старше 65 лет, рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Также в Москве начали отменять светские мероприятия. Корреспондент портала Teleprogramma.pro связался с Юлией Костюшкиной, женой певца Стаса Костюшкина, которая ведет активный образ жизни, растит двоих сыновей, участвует в разных проектах. У спортсменки и танцовщицы поинтересовались, нужно ли снова вводить самоизоляцию.