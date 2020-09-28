«Наташенька, божественно!»: Орейро предстала перед фанатами в кокетливом платье

43-летняя Наталия Орейро не перестает кокетничать перед поклонниками. На этот раз актриса продемонстрировала женственный аутфит, в котором знаменитость снялась в новой фотосессии. Звезда сериала «Дикий ангел» поделилась кадрами с бэкстейджа шоу Got Talent в своем микроблоге.

По традиции Орейро подписала пост сразу на двух языках: испанском и русском. Артистка сообщила о своем участии в уругвайском шоу талантов, и спросила у подписчиков мнение насчет ее лука:

«Как вам образ?» — поинтересовалась звезда «Дикого ангела».



Для съемок в шоу Наталия облачилась в черное платье макси из прозрачной ткани. Игривости наряду добавили воланы по всей длине наряда, кокетливые банты на открытой спине и пояс из камней, подчеркивающий точеную талию актрисы. Орейро собрала волосы в высокий пучок, и украсила прическу жемчужным ободком. На лице певицы — яркий макияж с акцентом на глаза.

На снимках звезда позирует в декорациях шоу Got Talent, поднимая подол платья, игриво кружась и улыбаясь на камеру. Орейро выглядит на фото совсем юной, что не могли не заметить ее поклонники. Фанаты актрисы остались в восторге: