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Без красивой даты: Николаева рассказала о будущей свадьбе с экс-возлюбленным Волочковой

Телеведущая получила предложение от Игоря Вдовина после двух лет отношений.

Без красивой даты: Николаева рассказала о будущей свадьбе с экс-возлюбленным Волочковой
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika

Недавно телеведущая Елена Николаева получила предложение руки и сердца от экс-возлюбленного Анастасии Волочковой — Игоря Вдовина. Они встречались на протяжении двух лет, а теперь готовятся к свадьбе. Как рассказала Елена «СтарХиту», мероприятие будет скромным.

По ее словам, они не собираются выбирать какую-то красивую дату. Пара просто скрепит свой союз на законодательном уровне. Елене никогда не нравились белые платья, фата, большие торты, поэтому молодожены обойдутся без всех этих составляющих пышных торжеств.

Напомним, что Игорь Вдовин сделал все возможное для того, чтобы сохранить отношения со старшей наследницей — дочкой Ариадной. Кроме того, девочка неплохо поладила и с будущей мачехой. Вместе с Еленой наследница балерины ходит по магазинам и даже в кино. Ариша призналась, что для нее возлюбленная отца как близкая подруга, с которой можно поделиться любыми секретами и тайнами.

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